РФ распространила проект заявления СБ ООН в поддержку резолюции по Сирии

ООН, 28 фев — РИА Новости. Россия распространила проект заявления Совбеза ООН в поддержку выполнения резолюции по режиму прекращения огня и гуманитарной паузе в Сирии, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Мы распространили проект заявления председателя по выполнению резолюции, поставили его на умолчание сегодня до 13 часов, призываем Совет его принять", — сказал Небензя на заседании СБ ООН в среду.

Распространенный проект содержит призыв от имени Совета Безопасности ко всем сторонам выполнять резолюцию 2401, а также "призывает все вооруженные группы и государства-члены, которые имеют влияние на них, обеспечить безопасность объявленных гуманитарных коридоров для эвакуации из Восточной Гуты".

Также в проекте содержатся пункт об открытии похожих гуманитарных коридоров в Эт-Танфе и лагере беженцев "Рукбан" и пункт, в котором Совбез просит генерального секретаря ООН "оперативно направить миссию в Ракку для оценки гуманитарных нужд".

СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, однако террористы продолжают обстрелы. С 27 февраля с 9.00 утра до 14.00 местного времени в Восточной Гуте, по поручению президента РФ Владимира Путина, введена ежедневная гуманитарная пауза. При этом режим прекращения огня не будет распространяться на военные операции против "Исламского государства"*, "Джебхат ан-Нусры"*, "Аль-Каиды"* (все запрещены в РФ) и других лиц и организаций, связанных с этими террористическими структурами.

* Запрещенная в России террористическая группировка.

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