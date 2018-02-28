МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Боевики не выпускают жителей Восточной Гуты из опасной зоны, за любые попытки выйти из анклава угрожают убийством, сообщает начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"По словам обратившихся за помощью к Сирийском Арабскому Полумесяцу боевики не выпускают их из опасной зоны, изымают личный автотранспорт, запрещают пользоваться радио, телевидением и сотовой связью. За любые попытки выйти из Восточной Гуты угрожают убийством", — сказал он.

Также была подтверждена информация о том, что сегодня на северо-восточной окраине Думы боевики группировки "Джейш аль-Ислам"* разогнали более 300 мирных жителей, пытавшихся пройти к гуманитарному коридору.

"По людям открывался огонь. Информации о пострадавших нет. Мы проверяем эти сведения", — добавил Евтушенко.

Также отмечается, что "Джейш аль-Ислам"* насильно привлекла к оборудованию своих позиций в районе, прилегающем к гуманитарному коридору Мухайям Аль-Вафедин, заключенных из тюрьмы "Эт-Тауба" в Думе вместе с мирными жителями.

"Все эти действия расцениваются нами как нежелание боевиков соблюдать резолюцию 2401 и свидетельствуют о намерениях продолжать боевые действия. Призываем лидеров вооруженных группировок в Восточной Гуте немедленно прекратить боевые действия и обеспечить безопасный выход мирных жителей, а также эвакуацию больных и раненых по гуманитарному коридору", — подтвердил Евтушенко.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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