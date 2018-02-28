ООН, 28 фев — РИА Новости. Доставить помощь в Восточную Гуту за пять часов гуманитарной паузы невозможно, заявил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.
Выступая на заседании Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Сирии, Лоукок процитировал директора ближневосточного отделения Международного комитета Красного Креста, "который заявил по этому поводу, что в течение пяти часов невозможно провести гуманитарный конвой".
"У гуманитарных агентств есть многолетний опыт в этих вопросах — только на прохождение проверок на постах может уйти целый день, даже при наличии договоренности между сторонами", — сказал Лоукок.
В Восточной Гуте складывается критическая гуманитарная ситуация, боевики блокируют выход мирных жителей из района, препятствуют доставке гуманитарных грузов и эвакуации раненых. СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, однако террористы продолжают обстрелы.
С 27 февраля с 9.00 утра до 14.00 местного времени в Восточной Гуте, по поручению президента РФ Владимира Путина, вводится ежедневная гуманитарная пауза. При этом режим прекращения огня не будет распространяться на военные операции против "Исламского государства"*, "Джебхат ан-Нусры"*, "Аль-Каиды"* (все запрещены в РФ) и других лиц и организаций, связанных с этими террористическими структурами.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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