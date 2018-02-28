ООН, 28 фев — РИА Новости. Доставить помощь в Восточную Гуту за пять часов гуманитарной паузы невозможно, заявил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Сирии, Лоукок процитировал директора ближневосточного отделения Международного комитета Красного Креста, "который заявил по этому поводу, что в течение пяти часов невозможно провести гуманитарный конвой".

"У гуманитарных агентств есть многолетний опыт в этих вопросах — только на прохождение проверок на постах может уйти целый день, даже при наличии договоренности между сторонами", — сказал Лоукок.

В Восточной Гуте складывается критическая гуманитарная ситуация, боевики блокируют выход мирных жителей из района, препятствуют доставке гуманитарных грузов и эвакуации раненых. СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, однако террористы продолжают обстрелы.

Лоукок сообщил на заседании, что за последние дни гуманитарные агентства ООН получили много вопросов по принятой резолюции, и озвучил некоторые из них: "Выполняется ли резолюция СБ ООН 2401? Есть ли режим прекращения огня в Сирии? Отправили ли вы гуманитарные конвои в осажденные и труднодоступные районы? Получили ли вы разрешение на доступ в эти районы? Покинули ли мирные жители Восточную Гуту? Есть ли какие-то улучшения гуманитарной ситуации в Восточной Гуте после принятия резолюции?". На все эти риторические вопросы Лоукок дал отрицательный ответ.

С 27 февраля с 9.00 утра до 14.00 местного времени в Восточной Гуте, по поручению президента РФ Владимира Путина, вводится ежедневная гуманитарная пауза. При этом режим прекращения огня не будет распространяться на военные операции против "Исламского государства"*, "Джебхат ан-Нусры"*, "Аль-Каиды"* (все запрещены в РФ) и других лиц и организаций, связанных с этими террористическими структурами.

*Террористическая организация, запрещенная в России