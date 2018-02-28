Путин выразил надежду на разрешение ситуации в Восточной Гуте

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на сотрудничество и разрешение ситуации в сирийской Восточной Гуте.

"Если мы все вместе будем предпринимать усилия для того, чтобы ситуацию нормализовать ситуацию и в целом в стране, и в Восточной Гуте, то нас ждет успех. Если мы будем все пытаться растаскивать и добиваться каких-то сиюминутных тактических и политических преимуществ, то мало что будет получаться дельного. Но я надеюсь на сотрудничество и разрешение этой ситуации, в том числе в Восточной Гуте", — заявил Путин по итогам переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

Пригород Дамаска, Восточная Гута, остается на сегодняшний момент одним из последних оплотов террористов в Сирии, который контролируют группировки "Джейш аль-Ислам"*, "Ахрар аш-Шам"*, "Джебхат ан-Нусра"* (запрещены в РФ), периодически подвергая массированным обстрелам окраины и центр сирийской столицы, в том числе российское посольство. С лета в Восточной Гуте действует зона деэскалации. Ситуация там резко обострилась в последние недели из-за участившихся обстрелов Дамаска со стороны незаконных вооруженных формирований, в ответ сирийские правительственные войска наносят удары по позициям боевиков.

В Восточной Гуте складывается критическая гуманитарная ситуация, боевики блокируют выход мирных жителей из района, препятствуют доставке гуманитарных грузов и эвакуации раненных. СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, однако террористы продолжают обстрелы.

С 27 февраля с 9.00 утра до 14.00 местного времени в Восточной Гуте, по поручению президента РФ Владимира Путина, вводится ежедневная гуманитарная пауза. При этом режим прекращения огня не будет распространяться на военные операции против "Исламского государства"*, "Джебхат ан-Нусры"*, "Аль-Каиды"* (все запрещены в РФ) и других лиц и организаций, связанных с этими террористическими структурами.

*Террористические организации, запрещенная в России

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