"Бесконечно, что ли, терпеть?": Путин рассказал о ситуации в Восточной Гуте

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Террористы в Восточной Гуте осуществляют порядка 50-80 обстрелов Дамаска в день, включая район российского посольства, Россия не будет это долго терпеть, заявил президент России Владимир Путин.

"К сожалению, в Восточной Гуте находится еще немало экстремистских сил, представителей целого набора террористических организаций, которые включены в соответствующий список ООН. Не буду сейчас даже всуе упоминать. Как известно, последняя резолюция СБ ООН говорит о том, что в отношении этих организаций борьба не прекращается. Для нас это имеет какое значение? Оттуда ведь постоянно идут обстрелы, в некоторые дни ракетные и минометные удары доходят до восьмидесяти, пятидесяти в день. И мины даже попадают на территории российского посольства и торгпредства", — заявил Путин по итогам переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

"Что, терпеть это бесконечно, что ли? Нет, конечно", — подчеркнул Путин.

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