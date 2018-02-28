Австрия призвала Россию убедить Асада сесть за стол переговоров

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Австрия призывает Россию повлиять на режим президента Сирии Башара Асада и ситуацию в САР, чтобы убедить все стороны конфликта сесть за стол переговоров и прекратить войну, заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц.

"В данном случае я апеллирую к России, так как она имеет и влияние здесь (в Сирии — ред.), и ответственность. Ведь это супердержава, она может повлиять на режим (президента Асада — ред.), ситуацию в Сирии. Поэтому наша большая надежда, что все вернутся за стол переговоров и как можно быстрее прекратят войну в Сирии", — сказал Курц на пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января этого года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.

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