Путин обсудил с канцлером Австрии урегулирование конфликта в Сирии

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Австрии Себастьян Курц во время встречи. 28 февраля 2018

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Австрии Себастьян Курц во время встречи. 28 февраля 2018

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил с канцлером Австрии Себастьяном Курцем ближневосточное урегулирование и проблему конфликта в Сирии.

"В контексте положения дел на Ближнем Востоке, прежде всего, в Сирии, подчеркнули первоочередную важность объединения усилий международного сообщества в борьбе с терроризмом с опорой на координирующую роль ООН и нормы международного права", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Курцем.

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