РФ и САР делают все для улучшения ситуации в Восточной Гуте, заявил Песков

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Россия и Сирия делают все возможное для обеспечения гуманитарной паузы и разблокирования ситуации в Восточной Гуте, заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"И сирийское руководство, и Российская Федерация продолжают стремиться к тому, чтобы обеспечить необходимые гуманитарные условия", — сказал Песков, говоря об обеспечении гуманитарных пауз и разблокировании ситуации в Восточной Гуте.

Он отметил, что традиционно у Москвы "весьма партнерские" отношения с Дамаском.

"Российские военные — это единственные военные, которые легитимно с точки зрения международного права присутствуют в Сирии, потому что они это делают на основе соответствующего обращения руководства Сирийской арабской республики", — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

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