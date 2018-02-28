Сирия переживает тяжелейший гуманитарный кризис, заявил Лавров

ЖЕНЕВА, 28 фев — РИА Новости. Сирия переживает тяжелейший гуманитарный кризис, резолюция СБ ООН о прекращении огня дает возможность согласовать условия облегчения участи гражданского населения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве.

"Тяжелейший гуманитарный кризис переживает сегодня народ Сирии… Резолюция СБ ООН 2401 создала рамки для согласования всеми сторонами условий облегчения участи гражданского населения на всей территории страны", — отметил министр.

Он подчеркнул, что Россия объявила о создании гуманитарных коридоров в Восточной Гуте.

"Россия вместе с правительством САР уже сейчас объявила о создании гуманитарных коридоров в Восточной Гуте. Дело – за засевшими там боевиками и их спонсорами, которые пока препятствуют доставке помощи и эвакуации желающих граждан из этого района, продолжая обстреливать Дамаск", — подчеркнул он.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил в понедельник, что по поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 9.00 до 14.00 местного времени.

СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, однако террористы продолжают обстрелы.