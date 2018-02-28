МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Говорить, что ситуация в Восточной Гуте стала следствием российской политики, могут лишь те, кто делят мир по принципу "свой-чужой", заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

"Обвинять Дамаск или Москву в том, что вследствие их политики в Восточной Гуте тяжелая гуманитарная ситуация или где бы то ни было еще, могут только люди, которые делят мир и вообще всех, кто вокруг, строго по принципу "свой-чужой", независимо, чем занимаются эти слои и какие они применяют методы — террористические, нетеррористические, они все равно для этих людей остаются "своими", — сказал Рябков.

Он призвал вспомнить о том, что произошло в Ираке.

"Сейчас западные коллеги упорно уклоняются даже от настоящего расследования произошедшего там, при этом продолжается крик по поводу того, что в Восточной Гуте якобы невозможно реализовать то, что записано в резолюции", — добавил замминистра.

Он подчеркнул, что резолюцию Совбеза нужно выполнить полностью.

"Мы будем постоянно повторять нашим коллегам, французским коллегам и всем остальным — начните с себя, старайтесь хотя бы слегка изменить свой обычный алгоритм, не ведите себя так, как будто все остальные в мире, вокруг вас вам обязаны. С себя начинайте", — добавил Рябков.

Ситуация в Восточной Гуте

В Восточной Гуте складывается критическая гуманитарная ситуация, боевики блокируют выход мирных жителей из района, препятствуют доставке гуманитарных грузов и эвакуации раненых.

С 27 февраля в пригороде Дамаска объявлена гуманитарная пауза. Это решение принято по поручению Владимира Путина после утверждения Совбезом ООН резолюции по прекращению огня в Сирии. Пауза будет действовать ежедневно, с 9:00 до 14:00.

Совбез ООН 24 февраля принял резолюцию, которая требует, чтобы все стороны конфликта "без промедления прекратили столкновения" и обеспечили гуманитарную паузу как минимум на 30 дней. Перемирие необходимо для безопасной и беспрепятственной доставки гуманитарной помощи и эвакуации тяжелобольных и раненых.

При этом режим прекращения огня не будет распространяться на военные операции против "Исламского государства"*, "Джебхат ан-Нусры"*, "Аль-Каиды"* и других организаций, связанных с террористами.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.

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