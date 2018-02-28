В Минобороны оценили ситуацию в подконтрольных союзникам США районах Сирии

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Тяжелая ситуация для мирного населения Сирии наблюдается в районах, которые контролирует коалиция США и подконтрольные ей отряды вооруженной оппозиции, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"Сегодня наиболее тяжелая ситуация для мирного населения Сирии сложилась в тех районах, контроль над которыми удерживает возглавляемая США коалиция и подконтрольные ей отряды вооруженной оппозиции. После громких заявлений об освобождении от ИГИЛ* эти районы превратились в "черные дыры", ситуация в которых абсолютно непрозрачна ни для сирийского правительства, ни для международных наблюдателей", — заявил генерал.

Конашенков также отметил сложность гуманитарной ситуации в районе лагеря беженцев Эр-Рукбан, который находится в зоне ответственности американской военной базы в Эт-Танфе и где до 60 тысяч беженцев насильно удерживаются контролирующими лагерь группировками боевиков. Представитель Минобороны подчеркнул, что улучшить ситуацию в лагере могли бы гуманитарные конвои и эвакуация нуждающихся в лечении, как это происходит в Восточной Гуте под Дамаском.

"Положение мирных жителей Ракки, как мы уже неоднократно подчеркивали, характеризуется как "гуманитарная катастрофа", которую упорно не хотят замечать её "освободители" из возглавляемой США международной коалиции. Сегодня в Ракке находятся всего около 40 тысяч жителей. В то время как к моменту начала штурма города коалицией там проживало более 200 тысяч мирного населения" — сказал он.

Российский генерал добавил, что ситуация в Ракке разительно отличается от положения в Алеппо, куда может приехать любой желающий и посмотреть на ход восстановительных работ, притом что США со своей стороны не рассматривают возможности начать аналогичные мероприятия в Ракке.

"В городе авиацией коалиции было разрушено более 80% строений. Госдепартамент США и Пентагон официально заявили, что программы восстановления городской инфраструктуры ими даже не рассматриваются. Ничего подобного в Ракке нет и не предвидится, пока этот город находится под контролем оккупационных сил США, а не законного правительства Сирии", — заявил представитель российского Минобороны.

Кроме того, Конашенков добавил, что для ликвидации тяжелой гуманитарной ситуации в сирийских Ракке и Эт-Танфе требуется срочное принятие мер со стороны международных гуманитарных организаций, а мирное население Сирии не может и не должно бесконечно оставаться заложником бессмысленных геополитических игр Вашингтона.

* Запрещенная в России террористическая организация