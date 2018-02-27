США объяснили, почему в Сирии не удается перемирие

ВАШИНГТОН, 27 фев — РИА Новости. США считают, что поддержка Россией сирийских властей исключает поддержку прекращения огня, заявила на брифинге представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Россия не поддерживает прекращение огня, потому что продолжает поддерживать правительство Асада", — сказала она.

"Я считаю забавным, что Россия призывает к гуманитарным коридорам и гуманитарным зонам. Гуманитарной зоной должна быть вся территория Сирии", — добавила Науэрт.

Она также обвинила сирийские власти в нападениях на гражданское население в Восточной Гуте.

СБ ООН ранее принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны в Сирии "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории страны — чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил в понедельник, что по поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 9.00 до 14.00. Во вторник представитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимир Золотухин заявил журналистам, что первая гуманитарная пауза в Восточной Гуте под Дамаском сорвана боевиками. Ни один мирный житель не смог покинуть район, при этом ВС Сирии соблюдают перемирие и не реагируют на провокации.