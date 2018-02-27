Посол России призвал Британию использовать влияние для перемирия в Сирии

ЛОНДОН, 27 фев — РИА Новости. Посол России в Великобритании Александр Яковенко призвал представителей МИД страны использовать свое влияние на стороны конфликта в Сирии с тем, чтобы помочь обеспечить режим прекращения огня в зоне конфликта.

Посол во вторник вечером встретился с заместителем министра иностранных дел Великобритании Аланом Дунканом.

"Я прямо сказал господину Дункану: что британская сторона может сделать для того, чтобы помочь соблюдению режима прекращения огня?"- сказал Яковенко журналистам по итогам встречи.

По его словам, британская сторона "заверила, что они постараются сделать все от них зависящее", чтобы вступить в непосредственный контакт с теми, кто "орудует на месте".