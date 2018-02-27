Нидерланды призвали к давлению на Россию из-за ситуации в Восточной Гуте

ООН, 27 фев — РИА Новости. Нидерланды призывают к международному давлению на Россию, чтобы добиться деэскалации в пригороде Дамаска Восточной Гуте, сообщил постпред страны при ООН Карел ван Остером.
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил в понедельник, что по поручению президента России Владимира Путина в Восточной Гуте с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 9.00 до 14.00. Однако вступившая в силу с утра вторника первая пятичасовая гумпауза в Восточной Гуте, призванная создать условия для выхода мирного населения из этого пригорода Дамаска, была фактически сорвана террористами, которые не прекратили обстрелы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля ощущение, что Москву хотят сделать ответственной за конфликт в Восточной Гуте, отметил, что "Россия, безусловно, продолжит целенаправленную работу по реализации согласованной и принятой резолюции Совбеза и, конечно же, отстаивание своих позиций".
Совет Безопасности ООН в среду проведет регулярное заседание по гуманитарной ситуации в Сирии.
*Запрещенные в России террористические организации