МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Боевики во время гуманитарной паузы атаковали позиции вооруженных сил Сирии в Восточной Гуте, сообщил начальник центра по примирению враждующих сторон на территории страны генерал-майор Юрий Евтушенко.
"Во время гуманитарной паузы боевики вооруженных группировок продолжали атаковать позиции правительственных сил в районе населенных пунктов Хазрама и Нашабия, а после 13:00 перешли в наступление и на других направлениях", — сказал он журналистам.
Действия террористов сопровождались интенсивным обстрелом из артиллерии и стрелкового оружия.
Ситуация в Восточной Гуте
Совет Безопасности ООН в субботу принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и обеспечили длительную гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. Это необходимо для того, чтобы доставить гуманитарную помощь и эвакуировать больных и раненых.
В тот же день Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирии и власти САР начали выводить мирных жителей и эвакуировать больных и раненых из Восточной Гуты.
Первая гуманитарная пауза состоялась 27 февраля, но ни один мирный житель не смог покинуть Восточную Гуту из-за обстрелов террористов.
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