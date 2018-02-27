Боевики атаковали ВС Сирии во время гумпаузы в Восточной Гуте

Офицер армии САР на КПП в районе гуманитарного коридора Вафидин в восточном пригороде Дамаска

Офицер армии САР на КПП в районе гуманитарного коридора Вафидин в восточном пригороде Дамаска

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Боевики во время гуманитарной паузы атаковали позиции вооруженных сил Сирии в Восточной Гуте, сообщил начальник центра по примирению враждующих сторон на территории страны генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Во время гуманитарной паузы боевики вооруженных группировок продолжали атаковать позиции правительственных сил в районе населенных пунктов Хазрама и Нашабия, а после 13:00 перешли в наступление и на других направлениях", — сказал он журналистам.

Действия террористов сопровождались интенсивным обстрелом из артиллерии и стрелкового оружия.

Ситуация в Восточной Гуте

Совет Безопасности ООН в субботу принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и обеспечили длительную гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. Это необходимо для того, чтобы доставить гуманитарную помощь и эвакуировать больных и раненых.

Россия накануне объявила, что с 27 февраля на территории пригорода Дамаска Восточная Гута вводится ежедневная гуманитарная пауза с 9:00 до 14:00. Великобритания раскритиковала эту инициативу, указав, что названные временной промежуток не соответствует резолюции 2401.

В тот же день Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирии и власти САР начали выводить мирных жителей и эвакуировать больных и раненых из Восточной Гуты.

Первая гуманитарная пауза состоялась 27 февраля, но ни один мирный житель не смог покинуть Восточную Гуту из-за обстрелов террористов.