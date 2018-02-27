Россия предложила ООН и Красному Кресту направить комиссию в Ракку

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Россия не знает, как обстоят дела в сирийской Ракке, ранее освобожденной силами международной коалиции во главе с США, призывает ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК) направить туда комиссию для выяснения гуманитарной обстановки в городе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"К сожалению, об этом мы тоже уже публично заявили, мы не знаем, как обстоят дела в городе Ракка, который был от террористов освобожден американской коалицией. По тем видеосвидетельствам и фотосвидетельствам, которыми мы располагаем, потому что туда мало кого пускают, город по сути дела сравняли с землей. Да, террористов разбомбили, большинство из них там полегли, но многие ушли из Ракки", — сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

"По нашим данным, на улицах лежат трупы, никто их не убирает. Эпидемиологическая обстановка очень тяжелая, воды нет, канализации нет. Мы предложили, чтобы ООН или Международный комитет Красного Креста срочно направили туда миссию, которая помогла бы международному сообществу выяснить, что происходит в Ракке и какая там гуманитарная обстановка. Это в полной мере будет соответствовать резолюции 2401, которая призвала, потребовала решать гуманитарные проблемы на всей территории Сирийской Арабской Республики", — добавил он.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия предлагает на базе ООН и под ее руководством создать международную оценочную гуманитарную комиссию по ситуации в Ракке. По данным Минобороны России, в ходе военной операции город был сильно разрушен.

Ракка с 2014 года находилась под контролем боевиков запрещенной группировки "Исламское государство"*. В 2017 году город был освобожден отрядами "Сирийских демократических сил" (СДС) при активной поддержке США. Сейчас Ракка остается под контролем СДС, там же действуют американские военные и гражданские специалисты, несмотря на протесты официального Дамаска, который не давал США разрешения на проведение операции на своей территории.

*Террористическая организация, запрещенная в России