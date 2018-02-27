Выполнение гумпауз покажет готовность боевиков к перемирию, заявил Лавров

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Ситуация с выполнением гуманитарных пауз покажет, насколько боевики в Восточной Гуте намерены придерживаться объявленного СБ ООН перемирия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Резолюцию надо все-таки выполнять через достижение договоренностей на земле… И мы проверим на практике насколько заверения трех незаконных вооруженных формирований, которые якобы дистанцируются от "Джебхат-ан-Нусры*" в Восточной Гуте, насколько их заверения в готовности выполнять резолюцию 2401 соответствуют их истинным намерениям", — сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Франции Жаном-Ивом ле Дрианом.

*Запрещенная в России террористическая организация

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