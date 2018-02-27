Боевики сорвали первую гумпаузу в Восточной Гуте

ДАМАСК, 27 фев — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Первая гуманитарная пауза в Восточной Гуте под Дамаском сорвана боевиками, ни один мирный житель выйти не смог покинуть район, при это ВС Сирии соблюдают перемирие и не реагируют на провокации, заявил журналистам представитель российского центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики генерал-майор Владимир Золотухин.

"На данный час — 14.30 по местному времени, никаких выводов не осуществлено. Была связь с сирийской стороной, боевики никого не выпускают на данный момент. Сейчас обстановка здесь сложная, продолжаются обстрелы с той стороны. Все средства и силы, спланированные на девять часов, до сих пор здесь. Сами видите, автобусы и скорая помощь стоят. Но никого не выпустили на данный момент",- сказал Золотухин.

По словам генерал-майора, провокации со стороны боевиков продолжались на протяжении пяти часов с периодичностью в 30 минут.

"У боевиков следующий принцип: если они выпустят мирных жителей, значит они не будут себя чувствовать в безопасности и по ним будет вестись огонь. С нашей стороны и со стороны сирийского правительства, режим прекращения огня соблюдается до сих пор. Никаких мер ответных сирийские правительственные войска не предпринимают",- добавил Золотухин.

СБ ООН в субботу принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил в понедельник, что по поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 9.00 до 14.00.