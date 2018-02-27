Ситуация в Сирии пока далека от всеобъемлющего перемирия, заявил Лавров

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Ситуация в Сирии пока далека от достижения всеобъемлющего перемирия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается гуманитарной ситуации в различных частях Сирии, здесь, конечно, и мы сегодня об этом очень про это говорили, картина не столь благостная. По Восточной Гуте вы знаете нашу позицию, действительно мы поддержали резолюцию (СБ ООН — ред.) об объявлении прекращения боевых действий с участием всех сторон с тем, чтобы такое прекращение было всеобъемлющим по всей территории Сирии… Понятно, что пока мы далеки еще от этого", — сказал Лавров на пресс-конференции с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

Пригород Дамаска, Восточная Гута, остается на сегодняшний момент одним из последних оплотов террористов в Сирии, который контролируют группировки "Джейш Аль-Ислам"*, "Ахрар аш-Шам"*, "Джебхат ан-Нусра"*, периодически подвергая массированным обстрелам окраины и центр сирийской столицы, в том числе российское посольство. С лета в Восточной Гуте действует зона деэскалации. Ситуация там резко обострилась в последние недели из-за участившихся обстрелов Дамаска со стороны незаконных вооруженных формирований, в ответ сирийские правительственные войска наносят удары по позициям боевиков.

В Восточной Гуте складывается критическая гуманитарная ситуация, боевики блокируют выход мирных жителей из района, препятствуют доставке гуманитарных грузов и эвакуации раненных. СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, однако террористы продолжают обстрелы. С 27 февраля с 9.00 утра до 14.00 местного времени в Восточной Гуте, по поручению президента РФ Владимира Путина, вводится ежедневная гуманитарная пауза. При этом режим прекращения огня не будет распространяться на военные операции против "Исламского государства"*, "Джебхат ан-Нусры"*, "Аль-Каиды"* и других лиц и организаций, связанных с этими террористическими структурами.