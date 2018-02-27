МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Москва надеется, что все те, кто имеет влияние на вооруженную оппозицию в Сирии, убедят ее выполнять резолюцию СБ ООН по перемирию, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Хотел бы выразить надежду, что те, кто влияет, на оппозиционеров, которые, по свидетельству ООН, продолжают обстреливать Дамаск, возьмут на себя ответственность за то, чтобы они смирились с необходимостью выполнять требования СБ ООН", — сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом.

Он также заявил, что нужно смотреть на практике, как будут выполняться заявления различных структур о готовности соблюдать перемирие.

СБ ООН в минувшую субботу принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых.

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