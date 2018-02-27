МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Москва надеется, что все те, кто имеет влияние на вооруженную оппозицию в Сирии, убедят ее выполнять резолюцию СБ ООН по перемирию, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он также заявил, что нужно смотреть на практике, как будут выполняться заявления различных структур о готовности соблюдать перемирие.
СБ ООН в минувшую субботу принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых.
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