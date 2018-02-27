Лавров призвал обеспечить доступ гумпомощи в Ракку и Рукбан

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве. 27 февраля 2018

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве. 27 февраля 2018

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Россия считает, что необходимо обеспечить доступ гуманитарной помощи в город Ракка и в лагерь беженцев Рукбан в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В том же ключе важно понять, что происходит в лагере для беженцев Рукбан, который американцы охраняют, никого из этого лагеря не выпускают. По оценкам, там где-то 60 тысяч беженцев находятся. Но это прикидочные сведения. Так что мы хотели бы, чтобы и в этот район Сирийской Арабской Республики был обеспечен гуманитарный доступ или как минимум миссия, которая позволила бы понять, что же там на самом деле происходит", — сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

Он отметил, что предложение России о направлении миссии ООН или Международным комитетом Красного Креста в Ракку позволило бы выяснить, какая в городе гуманитарная обстановка. По словам Лаврова, это "будет в полной мере соответствовать резолюции 2401", которая потребовала решать гуманитарные проблемы Сирии.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия предлагает на базе ООН и под ее руководством создать международную оценочную гуманитарную комиссию по ситуации в Ракке. По данным Минобороны России, в ходе военной операции город был сильно разрушен.

Ракка с 2014 года находилась под контролем боевиков запрещенной группировки "Исламское государство"*. В 2017 году город был освобожден отрядами "Сирийских демократических сил" (СДС) при активной поддержке США. Сейчас Ракка остается под контролем СДС, там же действуют американские военные и гражданские специалисты, несмотря на протесты официального Дамаска, который не давал США разрешения на проведение операции на своей территории. В понедельник министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва предлагает создать гуманитарные коридоры в районе контролируемого США лагеря беженцев Рукбан в сирийском Эт-Танфе.

Лагерь сирийских беженцев Рукбан расположен в районе Эт-Танф (провинция Хомс), который, по информации министерства по примирению арабской республики, находится в окружении боевиков сирийской оппозиции. В 2014 году, когда началось вторжение в Сирию боевиков террористической организации "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в России), десятки тысяч жителей восточных провинций прибыли в Эт-Танф, надеясь попасть отсюда в Иорданию. Однако иорданские власти не пустили их в королевство как по соображениям безопасности, так и из-за экономических сложностей. Так появился лагерь Рукбан.

*Террористическая организация, запрещенная в России