Ле Дриан и Лавров обсудили шаги для выполнения резолюции по перемирию в САР

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым шаги для конкретного выполнения резолюции по перемирию в Сирии.

СБ ООН в субботу принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых.

"Мы говорили о конкретном выполнении резолюции 2401. За эту резолюцию мы проголосовали также вместе в Совете Безопасности (ООН). Это нам позволяет заложить базу для гуманитарного затишья в течение 30 дней, которые позволят нам провести сюда гуманитарную помощь, обеспечить эвакуацию раненых", — заявил Ле Дриан по итогам переговоров с Лавровым.

"Мы долго обсуждали то, как данное перемирие будет воплощено, как сделать так, чтобы оно нашло свое конкретное преломление", — добавил французский министр.

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