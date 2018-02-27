МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым шаги для конкретного выполнения резолюции по перемирию в Сирии.
"Мы говорили о конкретном выполнении резолюции 2401. За эту резолюцию мы проголосовали также вместе в Совете Безопасности (ООН). Это нам позволяет заложить базу для гуманитарного затишья в течение 30 дней, которые позволят нам провести сюда гуманитарную помощь, обеспечить эвакуацию раненых", — заявил Ле Дриан по итогам переговоров с Лавровым.
"Мы долго обсуждали то, как данное перемирие будет воплощено, как сделать так, чтобы оно нашло свое конкретное преломление", — добавил французский министр.
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