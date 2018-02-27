Шесть жителей Дамаска пострадали при обстреле из Восточной Гуты, пишут СМИ

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Шесть мирных жителей пострадали в Дамаске в результате минометного обстрела со стороны боевиков в Восточной Гуте на фоне вступившего в действие перемирия в районе, сообщило агентство SANA со ссылкой на источник в руководстве полиции города.

"Шестеро мирных жителей ранены в результате атаки с использованием минометов по жилым районам в Джармане со стороны террористических группировок в Восточной Гуте", — заявил источник агентству.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил в понедельник, что по поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 9.00 до 14.00 местного времени.

СБ ООН в минувшую субботу принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых.

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