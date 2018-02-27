Песков рассказал, от чего зависят сроки гуманитарной паузы в Восточной Гуте

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Сроки гуманитарной паузы в Восточной Гуте будут зависеть от поведения террористических группировок, от того, продолжат ли они провокации, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это зависит от того, как поведут себя террористические группировки, зависит от того, будут ли они вести огонь, будут ли дальше продолжаться провокации с их стороны. Это зависит, главным образом, вот от этих факторов", — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности продления сроков гуманитарной паузы.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил в понедельник, что по поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточной Гуте с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 9.00 до 14.00 местного времени.

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