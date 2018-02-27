На Первом канале рассказали, как скриншот из игры попал в сюжет про Сирию

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Руководитель дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов сообщил, что с сотрудником, использовавшим скриншот из компьютерной игры в сюжете о Сирии в программе "Воскресное время", проведена разъяснительная работа.

"Это был человеческий фактор", — объяснил Клейменов РИА Новости.

В дирекции общественных связей телеканала пояснили, что режиссер монтажа ошибочно взял из архива кадр, использовавшийся до этого в сюжете о компьютерных играх.

Ранее СМИ сообщили, что Первый канал приложил скриншот из компьютерной игры Arma 3 в сюжете про Сирию, который вышел в программе "Воскресное время" 25 февраля.

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