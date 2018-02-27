Жители не могут покинуть Восточную Гуту из-за обстрелов террористов

ДАМАСК, 27 фев — РИА Новости. Мирные жители не могут покинуть пригород Дамаска Восточную Гуту из-за обстрелов гуманитарного коридора террористами, заявил начальник группы контроля зоны деэскалации №3 генерал Виктор Паньков.
Безопасность на выходе из гумкоридора обеспечивают российская военная полиция и сирийские силы. В поселении Аль-Дувейр развернули мобильный медпункт для оказания помощи больным, подготовлены автобусы для транспортировки жителей в места временного пребывания.
Ситуация в Восточной Гуте
Совбез ООН 24 февраля принял резолюцию, которая требует, чтобы все стороны конфликта "без промедления прекратили столкновения" и обеспечили гуманитарную паузу как минимум на 30 дней. Перемирие необходимо для безопасной и беспрепятственной доставки гуманитарной помощи и эвакуации тяжелобольных и раненых.
При этом режим прекращения огня не будет распространяться на военные операции против "Исламского государства"*, "Джебхат ан-Нусры"*, "Аль-Каиды"* и других организаций, связанных с террористами.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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