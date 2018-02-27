Жители не могут покинуть Восточную Гуту из-за обстрелов террористов

ДАМАСК, 27 фев — РИА Новости. Мирные жители не могут покинуть пригород Дамаска Восточную Гуту из-за обстрелов гуманитарного коридора террористами, заявил начальник группы контроля зоны деэскалации №3 генерал Виктор Паньков.

Единственный коридор, связывающий Дамаск с Восточной Гутой, открыли в поселении Вафидин. Однако пока им не воспользовался ни один мирный житель. Боевики обстреливают эту часть пригорода из минометов.

Безопасность на выходе из гумкоридора обеспечивают российская военная полиция и сирийские силы. В поселении Аль-Дувейр развернули мобильный медпункт для оказания помощи больным, подготовлены автобусы для транспортировки жителей в места временного пребывания.

Ситуация в Восточной Гуте

В пригороде Дамаска с 27 февраля объявлена гуманитарная пауза. Это решение принято по поручению Владимира Путина после утверждения Совбезом ООН резолюции по прекращению огня в Сирии. Пауза будет действовать ежедневно с 09:00 до 14:00.

Совбез ООН 24 февраля принял резолюцию, которая требует, чтобы все стороны конфликта "без промедления прекратили столкновения" и обеспечили гуманитарную паузу как минимум на 30 дней. Перемирие необходимо для безопасной и беспрепятственной доставки гуманитарной помощи и эвакуации тяжелобольных и раненых.

При этом режим прекращения огня не будет распространяться на военные операции против "Исламского государства"*, "Джебхат ан-Нусры"*, "Аль-Каиды"* и других организаций, связанных с террористами.

* Запрещенная в России террористическая организация.