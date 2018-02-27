В Восточной Гуте начала действовать гуманитарная пауза

ДАМАСК, 27 фев — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Гуманитарная пауза вступила в действие в Восточной Гуте в пригороде Дамаска, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Безопасность на выходе из гумкоридора обеспечивает российская военная полиция и военнослужащие армии САР. В поселении Аль-Дувейр около гуманитарного коридора развернут мобильный медпункт для оказания помощи больным, подготовлены автобусы для транспортировки мирных граждан в места временного пребывания.
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил в понедельник, что по поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 9.00 до 14.00 местного времени.
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