В Восточной Гуте начала действовать гуманитарная пауза

ДАМАСК, 27 фев — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Гуманитарная пауза вступила в действие в Восточной Гуте в пригороде Дамаска, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

В населенном пункте Вафидин сирийские власти при поддержке Центра по примирению враждующих сторон РФ в Сирии подготовили условия для приема мирного населения через единственный гуманитарный коридор, связывающий Дамаск с Восточной Гутой.

Безопасность на выходе из гумкоридора обеспечивает российская военная полиция и военнослужащие армии САР. В поселении Аль-Дувейр около гуманитарного коридора развернут мобильный медпункт для оказания помощи больным, подготовлены автобусы для транспортировки мирных граждан в места временного пребывания.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил в понедельник, что по поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 9.00 до 14.00 местного времени.



