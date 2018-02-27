Россия не будет участвовать в конференции Госдепа по борьбе с ИГ*

ВАШИНГТОН, 27 фев — РИА Новости. Россия не будет участвовать в конференции госдепа по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*, заявил РИА Новости представитель госдепартамента США.

"Они (представители России) не участвуют в конференции. Россия не является членом коалиции против ИГ*", — сказал представитель американского внешнеполитического ведомства. Он затруднился ответить на вопрос, будут ли участвовать в конференции только члены коалиции во главе с США.

Госдепартамент США в сотрудничестве с Интерполом проведет 27-28 февраля конференцию правоохранительных органов и дипломатов по борьбе с ИГ*. В конференции примут участие представители 90 стран и организаций, сообщил ранее госдепартамент, не уточняя, о каких странах идет речь.

На конференции будут искать "общее взаимопонимание" по глобальной угрозе со стороны ИГ* и обсуждать конкретные правоохранительные методы, такие как списки потенциальных террористов, обмен информацией, биометрика, уголовное законодательство, отслеживание финансирования терроризма, уточнили в госдепе. Будут также обсуждаться пути предотвращения террористических нападений.

* Запрещенная в России террористическая организация