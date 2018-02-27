Американская коалиция отвергла предложение России создать комиссию по Ракке

ВАШИНГТОН, 27 фев — РИА Новости. США и их союзники не видят смысла в предложении России создать международную комиссию по ситуации в Ракке, заявил РИА Новости представитель коалиции.

По его словам, коалиция поддерживает мирный процесс в Сирии под эгидой ООН, "который примет во внимание интересы всех вовлеченных сторон", однако ценности в "параллельных усилиях России" не видит.

Москва предложила на базе ООН и под ее руководством создать международную оценочную гуманитарную комиссию по ситуации в Ракке.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, в городе тяжелая эпидемиологическая обстановка, остается большое количество трупов, до конца не разобраны завалы, а в отдельных районах даже не начали эту работу из-за большого количества неразорвавшихся снарядов. Он добавил, что в Ракке не приступили ни к оказанию гуманитарной помощи, ни к восстановлению, поэтому туда не могут возвращаться люди.

США и их союзники с августа 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против "Исламского государства"*, причем в Сирии они действуют без согласия официальных властей и санкции Совбеза ООН. В коалиции признали, что от ее ударов уже погибли более восьмисот мирных жителей.

* Запрещенная в России террористическая организация.