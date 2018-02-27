Источник сообщил о теме встречи посла России в МИД Великобритании

ЛОНДОН, 27 фев – РИА Новости. Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко на встрече в МИД Великобритании во вторник изложит российский подход к сирийскому урегулированию, сообщили РИА Новости источники в посольстве.

"Посол четко заявит, что мы абсолютно не приемлем попытки британцев возложить на Россию ответственность за гуманитарную ситуацию в Сирии, выгораживая при этом террористов, которые убивают мирных жителей и используют их в качестве живого щита в Восточной Гуте", — заявили собеседники агентства.

Также, по словам дипломатов, встреча станет хорошей возможностью "на высоком уровне изложить российские подходы к сирийскому урегулированию" после встречи главы МИД России Сергея Лаврова с его британским коллегой Борисом Джонсоном в Москве 22 декабря 2017 года.

По словам дипломатов, согласно их информации из Сирии, "продолжаются провокации со стороны боевиков, судя по всему, не заинтересованных в обеспечении доступа гуманитарной помощи и облегчении страданий мирного населения Восточной Гуты".

"Рассчитываем, что зарубежные покровители антиправительственных вооруженных формирований выполнят свои обязательства и обеспечат прекращение своими подопечными боевых действий в интересах скорейшего прохождения гуманитарных конвоев. Важно также, чтобы предусмотренное резолюцией перемирие не использовалось для прикрытия террористов", — отметили в посольстве.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон сообщил, что пригласил Яковенко прийти в МИД и сообщить о российских планах по реализации резолюции 2401 по Сирии. Это резолюция Совета Безопасности ООН, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых.

При этом режим прекращения огня не будет распространяться на военные операции против террористических группировок "Исламское государство"*, "Джебхат ан-Нусра"*, "Аль-Каида"* и других лиц и организаций, связанных с этими структурами.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил в понедельник, что по поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 09.00 до 14.00.

* Запрещенные в России террористические организации