Посол России призовет Британию повлиять на боевиков в Восточной Гуте

ЛОНДОН, 27 фев — РИА Новости. Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко на встрече в МИД Великобритании во вторник призовет британскую сторону повлиять на боевиков в Восточной Гуте с тем, чтобы последние соблюдали перемирие, сообщили РИА Новости источники в посольстве.
"Посол призовет британскую сторону использовать все свое влияние, а оно у Лондона имеется, на вооруженные группировки, орудующие в Восточной Гуте и не только, с целью полного выполнения данной резолюции, что является залогом успешной реализации поставленных СБ ООН задач", — сказал собеседник агентства.
При этом режим прекращения огня не будет распространяться на военные операции против террористических группировок "Исламское государство"*, "Джебхат ан-Нусра"*, "Аль-Каида"* и других лиц и организаций, связанных с этими структурами.
* Запрещенные в России террористические организации
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>