США призвали власти Сирии прекратить наступательные операции

ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. США призывают сирийские власти прекратить наступательные операции, заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

Она обвинила сирийские власти в бомбардировках и артиллерийских обстрелах. "Использование режимом хлорина в качестве оружия только усугубляется", — добавила Сандерс, не уточнив, идет ли речь о старых обвинениях, которые сирийские власти отрицают, или о каких-либо новых случаях.

"США призывают немедленно покончить с наступательными операциями и обеспечить срочный доступ гуманитарных работников и гуманитарной помощи", — сказала Сандерс журналистам. На вопрос, можно ли считать это предупреждением властям Сирии, она ответила: "Президент (Дональд Трамп) предупредил режим (президента Башара) Асада уже давно, и мы повторяем это, когда говорим, что США призывают покончить с наступательными операциями".

СБ ООН в субботу принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил в понедельник, что по поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 9.00 до 14.00.

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