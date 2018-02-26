США призвали власти Сирии прекратить наступательные операции

ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. США призывают сирийские власти прекратить наступательные операции, заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.
"США призывают немедленно покончить с наступательными операциями и обеспечить срочный доступ гуманитарных работников и гуманитарной помощи", — сказала Сандерс журналистам. На вопрос, можно ли считать это предупреждением властям Сирии, она ответила: "Президент (Дональд Трамп) предупредил режим (президента Башара) Асада уже давно, и мы повторяем это, когда говорим, что США призывают покончить с наступательными операциями".
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил в понедельник, что по поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 9.00 до 14.00.
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