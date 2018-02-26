Де Мистура оценил предложение Шойгу о создании комиссии ООН по Ракке

ЖЕНЕВА, 26 фев — РИА Новости, Елизавета Исакова. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура хотел бы получить больше информации о предложении главы Минобороны РФ Сергея Шойгу создать комиссию ООН по Ракке, заявил РИА Новости глава аппарата спецпосланника Майкл Контэ.

"Мы узнали о сегодняшнем заявлении министра обороны Шойгу, которое касается различных тем в Сирии, и мы находимся на связи с российскими собеседниками с целью узнать больше информации", — сказал он.

Контэ добавил, что офис де Мистуры "отмечает ясность положений резолюции СБ ООН 2401, которые необходимо реализовать".

Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу предложил на базе ООН и под ее руководством создать международную оценочную гуманитарную комиссию по ситуации в сирийской Ракке. Он также заявил, что в Восточной Гуте с 27 февраля начнет действовать перемирие, а также в ближайшее время будет открыт гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей.

В воскресенье СБ ООН единогласно одобрил резолюцию 2401, которая предусматривает введение на всей территории Сирии режима прекращения огня сроком на 30 дней.

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