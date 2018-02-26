Де Мистура оценил предложение Шойгу о создании комиссии ООН по Ракке

ЖЕНЕВА, 26 фев — РИА Новости, Елизавета Исакова. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура хотел бы получить больше информации о предложении главы Минобороны РФ Сергея Шойгу создать комиссию ООН по Ракке, заявил РИА Новости глава аппарата спецпосланника Майкл Контэ.
Контэ добавил, что офис де Мистуры "отмечает ясность положений резолюции СБ ООН 2401, которые необходимо реализовать".
Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу предложил на базе ООН и под ее руководством создать международную оценочную гуманитарную комиссию по ситуации в сирийской Ракке. Он также заявил, что в Восточной Гуте с 27 февраля начнет действовать перемирие, а также в ближайшее время будет открыт гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей.
В воскресенье СБ ООН единогласно одобрил резолюцию 2401, которая предусматривает введение на всей территории Сирии режима прекращения огня сроком на 30 дней.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>