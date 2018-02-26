Лавров и глава МИД Иордании обсудили ситуацию в Сирии

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Иордания поддержала предложение РФ по обеспечению доставки гуманитарных грузов в район Ат-Танфа и лагерь беженцев "Рукбан" в Сирии в ходе телефонных переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел и по делам эмигрантов Иорданского Хашимитского Королевства Айманом Сафади, сообщил сайт МИД РФ.
Министры подтвердили обоюдный настрой на поддержание высокого уровня политического диалога.
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