Лавров и глава МИД Иордании обсудили ситуацию в Сирии

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Иордания поддержала предложение РФ по обеспечению доставки гуманитарных грузов в район Ат-Танфа и лагерь беженцев "Рукбан" в Сирии в ходе телефонных переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел и по делам эмигрантов Иорданского Хашимитского Королевства Айманом Сафади, сообщил сайт МИД РФ.

"Относительно ситуации в Сирии в свете принятия резолюции 2401 СБ ООН С.В.Лавров привлек внимание к заявлению Минобороны России о ежедневных гуманитарных паузах в Восточной Гуте и призвал к аналогичным шагам по обеспечению доставки гуманитарных грузов в район Ат-Танфа и лагерь беженцев "Рукбан". А.Сафади поддержал такой подход", — сообщил МИД РФ.

Министры подтвердили обоюдный настрой на поддержание высокого уровня политического диалога.

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