ООН готова к отправке помощи в Восточную Гуту после объявления о гумпаузе

ООН, 26 фев — РИА Новости. ООН готова начать отправку помощи в сирийскую Восточную Гуту после объявления РФ о гуманитарной паузе, но нуждается в гарантиях безопасности для работников, завил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил в понедельник, что по поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 9.00 до 14.00.

"Мы готовы, как только условия будут безопасны для водителей и гуманитарных работников, чтобы ехать в этот район. Для этого бои должны прекратиться. Мы должны быть уверены, что дороги не заблокированы физически и нет административных барьеров", — сказал Дюжаррик в понедельник.

"Сложно сказать, достаточно ли 5 часов (для доставки гуманитарной помощи — ред.), но 5 часов лучше, чем ничего. Мы бы хотели, чтобы прекращение огня длилось 30 дней, как постановил СБ ООН. Мы сделаем все возможное в течение времени, которое у нас будет", — сказал Дюжаррик.

СБ ООН в субботу принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых.

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