Из Восточной Гуты эвакуируют мирных жителей

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирии и власти САР решили немедленно вывести мирных жителей и эвакуировать больных и раненых из Восточной Гуты; "гуманитарная пауза" вводится в районах населенных пунктов Дума и Арбил с 27 февраля в период с 9 до 14 часов заявил начальник Центра генерал-майор Юрий Евтушенко.

"В целях спасения жизни мирных жителей российским Центром по примирению совместно с сирийскими властями принято решение о немедленном проведении мероприятий по обеспечению выхода мирных жителей, эвакуации больных и раненых из Восточной Гуты", — сказал он.

"Для этого ежедневно, начиная с 27 февраля, в период с 9 до 14 часов по местному времени в районах населенных пунктов Дума и Арбил вводится "гуманитарная пауза". На это время сирийские правительственные войска будут приостанавливать нанесение ударов по террористам", — добавил генерал Евтушенко.

Для пропуска мирных жителей при содействии Сирийского общества Красного Полумесяца подготовлен гуманитарный коридор с выходом в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин.

Он отметил, что для оповещения граждан будут распространяться листовки с указанием маршрутов выхода из анклава и порядка пересечения пропускных пунктов правительственных войск. Также организовано оповещение через громкоговорители и рассылка СМС-сообщений.

"Для эвакуации больных и раненых подготовлено необходимое количество автобусов и автомобилей скорой помощи, расположенных у пункта пропуска. В районе гуманитарного коридора администрацией Дамаска организованы пункты горячего питания и оказания первой медицинской помощи. В больницах и госпиталях развернуты дополнительные койки", — добавил Евтушенко.

Кроме того, для координации гуманитарной операции по выводу мирного населения из Восточной Гуты развернут пункт управления, на котором работают офицеры российского Центра по примирению, военнослужащие сирийской армии и представители администрации Дамаска.

"Сегодня в течение дня проведены тренировки персонала, задействованного в гуманитарной операции, в том числе с привлечением выделенного автотранспорта", — отметил представитель Центра.

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