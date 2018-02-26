Джонсон поручил британской миссии ООН организовать встречу Совбеза по Сирии

ЛОНДОН, 26 фев – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон поручил британской миссии ООН инициировать встречу Совета Безопасности всемирной организации по Сирии в связи с ситуацией в Восточной Гуте.

"Я поручил миссии Великобритании в ООН инициировать еще одно заседание Совета Безопасности, чтобы обсудить отказ режима (президента Сирии Башара) Асада уважать волю ООН и прекратить огонь незамедлительно", — говорится в опубликованном на сайте британского МИД заявлении Джонсона.

По его словам, только политическое урегулирование в Сирии может прекратить кровопролитие. "Я считаю, что если есть воля, то такое урегулирование возможно", — заявил британский министр.

В понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что гуманитарный коридор откроют в Восточной Гуте для выхода мирных жителей, его координаты будут объявлены в ближайшее время.

СБ ООН ранее принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых.