Глава МИД Великобритании вызвал посла России из-за ситуации в Сирии

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон во время совместной пресс-конференции с Сергеем Лавровым. 22 декабря 2017

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон во время совместной пресс-конференции с Сергеем Лавровым. 22 декабря 2017

ЛОНДОН, 26 фев — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон вызвал посла России Александра Яковенко в связи с ситуацией в Восточной Гуте в Сирии. Об этом говорится в заявлении министра, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Соединенного королевства.

"Я пригласил российского посла прийти в МИД и сообщить о планах его страны по реализации резолюции 2401", — заявил Джонсон.

Россия объявила гуманитарную паузу в Восточной Гуте и предупредила об открытии коридора для выхода мирных жителей. Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что его координаты сообщат в ближайшее время. Планируется, что гуманитарная пауза будет ежедневной, с девяти утра до двух дня.

Великобританию возмутил объявленный временной промежуток. "Если Россия может сделать паузу на пять часов, она может сделать паузу и на 24 часа. России надо решить, будет ли она полностью соблюдать резолюцию, под которой она подписалась и за которую проголосовала, или она хочет играть в циничные игры", — заявил заместитель постпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен.

Резолюция 2401

Совет Безопасности ООН ранее принял резолюцию, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и обеспечили длительную гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. Это необходимо, чтобы доставить гуманитарную помощь и эвакуировать больных и раненых.

При этом режим прекращения огня не будет распространяться на военные операции против "Исламского государства"*, "Джебхат ан-Нусры"*, "Аль-Каиды"* и других организаций, связанных с террористами.

* Запрещенная в России террористическая организация.

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