США и Турция обсуждают варианты деэскалации ситуации в Африне

Турецкая артиллерия стреляет по сирийским курдским позициям в районе Африна в Сирии. Архивное фото

Турецкая артиллерия стреляет по сирийским курдским позициям в районе Африна в Сирии. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. США и Турция обсуждают варианты деэскалации в сирийском Африне, заявил на брифинге в понедельник представитель Пентагона Эдриан Рэнкин-Галлоуэй.

"Идут дипломатические обсуждения прямо сейчас насчет деэскалации в Африне", — сказал он.

Ранее турецкое агентство Anadolu со ссылкой на военный источник сообщило, что турецкая армия и оппозиционная Сирийская свободная армия лишили силы самообороны сирийских курдов в Африне возможности выхода к турецкой границе.

Сообщается, что турецкие войска сформировали линию в виде полумесяца вокруг города Африн, при этом турецкая армия и отряды сирийской оппозиции взяли в понедельник под контроль села Нижняя и Верхняя Синара в Африне.

Генштаб Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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