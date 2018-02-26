США и Турция обсуждают варианты деэскалации ситуации в Африне

ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. США и Турция обсуждают варианты деэскалации в сирийском Африне, заявил на брифинге в понедельник представитель Пентагона Эдриан Рэнкин-Галлоуэй.
"Идут дипломатические обсуждения прямо сейчас насчет деэскалации в Африне", — сказал он.
Ранее турецкое агентство Anadolu со ссылкой на военный источник сообщило, что турецкая армия и оппозиционная Сирийская свободная армия лишили силы самообороны сирийских курдов в Африне возможности выхода к турецкой границе.
Сообщается, что турецкие войска сформировали линию в виде полумесяца вокруг города Африн, при этом турецкая армия и отряды сирийской оппозиции взяли в понедельник под контроль села Нижняя и Верхняя Синара в Африне.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>