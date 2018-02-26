Время перемирия: в Восточной Гуте ввели ежедневные гумпаузы

МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. В Восточной Гуте – районе Дамаска, где правительственные войска ведут операцию против террористов – со вторника по поручению президента России Владимира Путина ежедневно будут вводить пятичасовые гуманитарные паузы, объявил на коллегии министр обороны России генерал армии Сергея Шойгу.

"Позавчера было принято решение Совета Безопасности ООН №2401 (в ней все стороны конфликта призывают минимум на 30 дней прекратить столкновения). По поручению президента РФ в целях исключения жертв среди мирного населения Восточной Гуты с 27 февраля, то есть с завтрашнего дня, с 9.00 до 14.00 ежедневно вводится гуманитарная пауза", — сказал Шойгу.

По его словам, для мирных жителей, желающих покинуть зону боевых действий, откроют гуманитарный коридор. Его координаты уже подготовлены и будут объявлены в ближайшее время, отметил министр.

В то же время Россия, по словам Шойгу, призывает ввести аналогичные гуманитарные коридоры в Эт-Танфе, где располагается контролируемый США лагерь беженцев Рукбан, еще один "очаг напряженности в отношении мирных жителей и беженцев".

Упомянул Шойгу и сложную гуманитарную ситуацию в бывшей "столице" запрещенной группировки "Исламское государство" Ракке, где сохраняется тяжелейшая эпидемиологическая обстановка – "там остается большое количество тел погибших, еще до конца не разобраны завалы, а в отдельных местах, отдельных районах даже не начата эта работа в связи с большим количеством неразорвавшихся предметов".

Россия, по словам главы Минобороны, предлагает "в самое ближайшее время" создать на базе ООН и под ее руководством международную оценочную гуманитарную комиссию, "которая могла бы посмотреть, оценить, что же на самом деле происходит в Ракке, куда, к сожалению, пока никого не допускают: ни СМИ, ни гуманитарные организации".