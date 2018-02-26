Россия предложила создать гумкоридоры в сирийском Эт-Танфе

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Россия предлагает создать гуманитарные коридоры в районе контролируемого США лагеря беженцев Рукбан в сирийском Эт-Танфе, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Он отметил, что Восточная Гута — не единственный очаг напряженности в отношении мирных жителей и беженцев. Так, в Эт-Танфе есть лагерь беженцев Рукбан, который контролируют США.

"Предлагается такие же гуманитарные коридоры, гуманитарные паузы организовать и в районе Эт-Танфа и Рукбана, для того, чтобы мирные граждане беспрепятственно могли вернуться в свои дома и начать восстанавливать мирную жизнь", — сказал он.