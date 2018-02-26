В Восточной Гуте откроют гумкоридор для выхода мирных жителей

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Гуманитарный коридор откроют в Восточной Гуте для выхода мирных жителей, его координаты будут объявлены в ближайшее время, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Позавчера было принято решение Совета Безопасности ООН №2401. По поручению президента РФ в целях исключения жертв среди мирного населения Восточной Гуты с 27 февраля, то есть с завтрашнего дня, с 9:00 до 14:00 ежедневно вводится гуманитарная пауза. Для выхода мирных жителей будет открыт гуманитарный коридор. Координаты подготовлены и будут сообщены в течение ближайшего времени", — сказал он.

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