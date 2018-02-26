Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Восточной Гуте

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел в понедельник оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, на котором обсудил ситуацию в Восточной Гуте и продолжающиеся в Сирии провокации террористов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В совещании приняли участие спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры иностранных дел Сергей Лавров, внутренних дел Владимир Колокольцев, обороны Сергей Шойгу, а также директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

"Обсуждалась ситуация в Восточной Гуте. Была акцентирована существенная озабоченность в связи с продолжающимися провокационными действиями террористов… Отмечена важность выполнения принятой накануне Советом безопасности ООН резолюции 2401", — сказал Песков.

По его словам, "в ходе совещания затрагивались актуальные вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня". "В этом контексте шел разговор о превентивных мероприятиях по защите населения и социальной инфраструктуры от будущих паводков и природных пожаров", — пояснил Песков.

Резолюция СБ ООН 2401 требует, чтобы все стороны конфликта в Сирии "без промедления прекратили столкновения" и обеспечили гуманитарную паузу как минимум на 30 дней. Это необходимо для безопасной и беспрепятственной доставки гуманитарной помощи и эвакуации тяжелобольных и раненых.

При этом режим прекращения огня не будет распространяться на военные операции против "Исламского государства", "Джебхат ан-Нусры", "Аль-Каиды"* и других лиц и организаций, связанных с этими террористическими структурами.

* Террористическая организация, запрещенная в России