Лавров рассказал, в каком случае резолюция по Сирии может быть выполнена

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. У резолюции Совбеза ООН о гуманитарной паузе в Сирии есть шанс быть реализованной, если все сирийские стороны согласуют конкретные параметры прекращения боевых действий, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Есть ли шансы у этой резолюции быть выполненной… в принципе, да — такие шансы есть, если все сирийские стороны на земле, все те, кто их поддерживает, в том числе и извне Сирии, кто их патронирует — если все они будут руководствоваться требованием Совета Безопасности согласовать конкретные параметры прекращения боевых действий с тем, чтобы обеспечить как минимум 30-тидневную паузу для обеспечения гуманитарного и медицинского доступа к населению соответствующих сирийских районов", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим португальским коллегой Аугушту Сантушем Силвой.

СБ ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых.

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