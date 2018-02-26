МИД России ожидает новых вбросов о "химатаках" в Сирии

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Россия ожидает новых вбросов о якобы применении химоружия в Сирии для срыва договоренностей о перемирии, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы никогда не поддержим любые действия, которые будут пытаться выводить террористов из-под законного удара", — сказал Лавров, отметив, что уже сейчас предпринимаются попытки использовать резолюцию СБ ООН по перемирию для достижения иных целей.

"Уже пошли через СМИ вбросы о том, что вчера или сегодня утром в Восточной Гуте был применен хлор в качестве отравляющего вещества, со ссылкой причем это сделано на какого-то анонимного персонажа, живущего в США", — сказал российский министр.

"И будут, наверняка, еще дополнительные вбросы. И мы знаем, откуда эти вбросы будут следовать…" — добавил Лавров.

По его словам, прежде всего такие выбросы могут последовать из социальных сетей со ссылкой на созданную Западом организацию "Белые каски", которая причастна к большому числу фейковых сюжетов о якобы применении химоружия, или со ссылкой на так называемую "сирийскую обсерваторию" в Лондоне, в которой зарегистрирован один человек, снимающий квартиру в одном из районов британской столицы.

"Попытки из такого рода источников, конечно же, будут продолжаться с единственной целью — очернить, ошельмовать правительственные силы, обвинить их во всех смертных грехах, в военных преступлениях с тем, чтобы реализовывать последовательно те действия которые уже, мы наблюдаем в восточных районах Сирии, где Соединенные Штаты реализуют сценарий создания квазигосударства", — добавил Лавров.

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