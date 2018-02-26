Перемирие в Сирии не распространяется на борьбу с ИГИЛ*, заявил Лавров

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Перемирие в Сирии не распространяется на борьбу с террористическими группировками "Исламское государство"* и "Джебхат-ан-Нусра"*, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Режим прекращения боевых действий никоим образом не касается тех акций, которые проводит сирийское правительство при поддержке РФ против всех террористических группировок — это ИГИЛ*, "Джебхат-ан-Нусра"* и все те, кто с ними сотрудничает", — заявил Лавров по итогам переговоров с главой МИД Португалии.

*Террористическая организация, запрещенная в России