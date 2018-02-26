Террористы в Восточной Гуте держат население в заложниках, заявил Песков

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Ситуация в Сирии вызывает крайнюю обеспокоенность, террористы в Восточной Гуте держат население в заложниках, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что ситуация в Сирии, в частности в Восточной Гуте, обсуждалась лидерами России, Франции и Германии. Накануне Кремль сообщил, что Путин в воскресенье обсудил по телефону с главой Франции Эммануэлем Макроном и и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель ситуацию в Сирийской Восточной Гуте.

"Ситуация в Сирии, действительно, обсуждалась. Она вызывает крайнюю обеспокоенность. Вы знаете, что террористы, которые находятся в Восточной Гуте, не складывают оружие, они держат местное население в заложниках. Это же является причиной весьма напряженной ситуации", — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о применении химического оружия в Восточной Гуте, а также и поднимался ли этот вопрос в разговоре Путина с европейскими лидерами Франции и ФРГ.

"Кроме того, я призываю вас обратить внимание на предупреждение, которое было озвучено по линии нашего министерства обороны, о том что имеющиеся данные говорят о возможности использования химических веществ в качестве провокаций со стороны террористов, которые укрываются в Восточной Гуте, поэтому ситуация остается весьма напряженной ", — добавил он.

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