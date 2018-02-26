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Война в Сирии
Война в Сирии

Интерпретации резолюции СБ ООН по Сирии невозможны, заявил Лавров

13:2326.02.2018
(обновлено: 13:48 26.02.2018)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкМИД РФ Сергей Лавров во время встречи с МИД Португалии Аугусту Сантушем Силвой. 26 февраля 2018МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с МИД Португалии Аугусту Сантушем Силвой. 26 февраля 2018
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Перемирие в Сирии в соответствии с принятой на прошлой неделе резолюцией ООН вступит в силу, когда все действующие "на земле" стороны договорятся о порядке его ввода, какие-либо интерпретации положений резолюции невозможны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Единственный гуманитарный коридор связывающий восточную гуту с Дамаском. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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"Во-первых, резолюция, которая была принята и получила номер 2401, она очень четко излагает, каким образом предлагаемое перемирие для целей доставки гуманитарной помощи может быть запущено. Это перемирие начнется, когда все стороны на земле, как это резолюция подчеркивает, договорятся о том, как его ввести с тем, чтобы прекращение огня было полным, всеобъемлющим, по всей территории Сирии", — заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Португалии Аугушту Сантушем Силвой.

По его словам, это "черным по белому" записано в резолюции.

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© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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"Здесь какие-то интерпретации едва ли возможны, также как невозможны интерпретации в отношении того, на кого распространяется предлагаемый режим прекращения боевых действий – он никоим образом не касается тех акций, которые проводит сирийское правительство при поддержке РФ против всех террористических группировок… Это ИГИЛ*, "Джебхат ан-Нусра"* (обе запрещены в РФ), и все те, кто с ними сотрудничает", — добавил Лавров.

Министр напомнил, что в Восточной Гуте и "в значительной степени" в провинции Идлиб ряд группировок, "которые позиционируются их западными партнерами и покровителями как умеренные, такие, как "Ахрар аш-Шам"*, "Джеиш аль-Ислам"*, сотрудничают с террористической группировкой, входящей в соответствующий список СБ ООН, "Джебхат ан-Нусрой"*.

"Это обстоятельство делает партнеров "Джебхат ан-Нусры"* тоже незащищенными тем режимом, который должен быть установлен, режимом прекращения огня. Они тоже подлежат легитимным действиям сирийских вооруженных сил и всех тех, кто поддерживает сирийскую армию", — добавил Лавров.

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© AP Photo / Hassan Ammar
Перемирие в Сирии не распространяется на борьбу с ИГИЛ*, заявил Лавров
По его словам, продолжаются минометные обстрелы в Сирии, в частности, Дамаска. Боевики также пытаются направлять в центральные районы Дамаска начиненные взрывчаткой автомобили, роют тоннели для диверсий в контролируемых правительством районах.

СБ ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых. Первая версия проекта резолюции была распространена три недели назад делегациями Швеции и Кувейта. Власти Турции ранее заявили, что Анкара поддерживает принятую Совбезом ООН резолюцию.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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Война в Сирии
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Владимир Ф. Быченков
Поверю, если вслед за попытками интерпретации Резолюции последуют ракетно-бомбовые удары ВКС России и ВС Сирии в адрес интерпретаторов и их подельников, находящихся в Сирии.
13:35
26.02.2018
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