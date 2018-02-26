Интерпретации резолюции СБ ООН по Сирии невозможны, заявил Лавров

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Перемирие в Сирии в соответствии с принятой на прошлой неделе резолюцией ООН вступит в силу, когда все действующие "на земле" стороны договорятся о порядке его ввода, какие-либо интерпретации положений резолюции невозможны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Во-первых, резолюция, которая была принята и получила номер 2401, она очень четко излагает, каким образом предлагаемое перемирие для целей доставки гуманитарной помощи может быть запущено. Это перемирие начнется, когда все стороны на земле, как это резолюция подчеркивает, договорятся о том, как его ввести с тем, чтобы прекращение огня было полным, всеобъемлющим, по всей территории Сирии", — заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Португалии Аугушту Сантушем Силвой.

По его словам, это "черным по белому" записано в резолюции.

"Здесь какие-то интерпретации едва ли возможны, также как невозможны интерпретации в отношении того, на кого распространяется предлагаемый режим прекращения боевых действий – он никоим образом не касается тех акций, которые проводит сирийское правительство при поддержке РФ против всех террористических группировок… Это ИГИЛ*, "Джебхат ан-Нусра"* (обе запрещены в РФ), и все те, кто с ними сотрудничает", — добавил Лавров.

Министр напомнил, что в Восточной Гуте и "в значительной степени" в провинции Идлиб ряд группировок, "которые позиционируются их западными партнерами и покровителями как умеренные, такие, как "Ахрар аш-Шам"*, "Джеиш аль-Ислам"*, сотрудничают с террористической группировкой, входящей в соответствующий список СБ ООН, "Джебхат ан-Нусрой"*.

"Это обстоятельство делает партнеров "Джебхат ан-Нусры"* тоже незащищенными тем режимом, который должен быть установлен, режимом прекращения огня. Они тоже подлежат легитимным действиям сирийских вооруженных сил и всех тех, кто поддерживает сирийскую армию", — добавил Лавров.

По его словам, продолжаются минометные обстрелы в Сирии, в частности, Дамаска. Боевики также пытаются направлять в центральные районы Дамаска начиненные взрывчаткой автомобили, роют тоннели для диверсий в контролируемых правительством районах.

СБ ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых. Первая версия проекта резолюции была распространена три недели назад делегациями Швеции и Кувейта. Власти Турции ранее заявили, что Анкара поддерживает принятую Совбезом ООН резолюцию.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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