Иран надеется на реализацию резолюции ООН о прекращении огня в Сирии

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Тегеран надеется, что перемирие в Сирии будет выполняться согласно резолюции ООН о прекращении огня в этой стране, заявил представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.

"Надеемся, что новая резолюция Совета безопасности (ООН) сможет распространить режим прекращения огня на все районы в Сирии, тем самым создав почву для доставки гуманитарной помощи сирийскому народу", — приводит слова Касеми агентство ISNA.

Накануне СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны конфликта в Сирии "без промедления прекратили столкновения" и обеспечили гуманитарную паузу как минимум на 30 дней. Это необходимо для безопасной и беспрепятственной доставки гуманитарной помощи и эвакуации тяжелобольных и раненых.

При этом режим прекращения огня не будет распространяться на военные операции против "Исламского государства"*, "Джебхат Ан-Нусры"*, "Аль-Каиды"* и других лиц и организаций, связанных с этими террористическими структурами.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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