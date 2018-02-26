МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российские компании, которые пожелают участвовать в проектах по послевоенному восстановлению экономики Сирии, получат максимальные льготы, заявил посол Сирии в РФ Рияд Хаддад.

По его словам, масштабы разрушений, нанесенных боевыми действиями в ходе конфликта в Сирии, "потрясают", был нанесен непоправимый ущерб различным областям экономики, и в связи с этим Дамаск возлагает надежды на российские компании, которые могут помочь в восстановлении страны.

"Правительство Сирии и все соответствующие организации получили необходимые указания от нашего президента Башара Асада для того, чтобы были предоставлены различные максимальные льготы нашим российским коллегам, которые будут участвовать в восстановлении экономики Сирии, чтобы наша страна заняла те позиции, которые она занимала до войны", — заявил он на деловом российско-сирийском форуме в Торгово-промышленной палате РФ.

Он рассказал, что было создано специальное бюро по контролю за экономическими проектами по восстановлению страны при правительстве Сирии.

"Всегда посольство Сирии готово оказать вам всевозможные услуги, чтобы предоставить вам всевозможные льготы в вашем сотрудничестве с сирийскими коллегами", — добавил он.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января 2018 года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>